شكرا لقرائتكم خبر عن «بوجبا» قد يغير رأيه بشأن الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قد يغير النجم الفرنسي بول بوجبا رأيه بشأن الرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد في الصيف القادم بعد تعاقد الشياطين الحمر مع البرتغالي برونو فيرنانديز واحتمالية ضمه لجادون سانشو من بروسيا دورتموند.

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وكان «بوجبا» قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريـال مدريد أو العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس، في ظل علاقته المتوترة مع إدارة فريقه بسبب تمسكهم باستمراره رغم رغبته في المغادرة الصيف الماضي.

وحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، يبدو اللاعب الآن غير ممانع لفكرة البقاء في قلعة أولد ترافورد، وقد يستمر بالقميص الأحمر لما بعد سوق الانتقالات الصيفية القادم.

ويأتي ذلك بعد انضمام برونو فيرنانديز للفريق، وتقديمه أداءً راقيًا مع الشياطين الحمر، كما لعبت احتمالية توقيع النادي مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، الذي يتألق بشدة مع بروسيا دورتموند الألماني.