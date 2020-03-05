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إنتر يراقب ظهير تشيلسي تمهيدًا للتعاقد معه

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراقب نادي إنتر ميلان الإيطالي، بقيادة المدرب أنطونيو كونتي، ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي الإسباني ماركوس ألونسو تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، يبقى إنتر مهتمًا بخدمات الظهير الإسباني، في الوقت الذي يدرس فيه تشيلسي بيعه في حال وصول عرض بقيمة 30 مليون يورو الصيف القادم.

وينتهي عقد «ألونسو» مع تشيلسي في عام 2023، إلا أن المدير الفني للنيراتزوري «كونتي» يريد الحصول على خدمات اللاعب وإحضاره إلى سان سييرو في الصيف دون انتظار.

وعقد إنتر عددا من الصفقات من هذا الموسم، إذ ضم ثلاثة لاعبين من مانشستر يونايتد هم روميلو لوكاكو وأشلي يونج، بالإضافة إلى أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة، كما تعاقد مع كريستيان إريكسن من توتنهام.

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