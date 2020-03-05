شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أسوان في بداية الدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، مرانًا قويًا صباح اليوم الاربعاء، على هامش معسكره المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل، باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، وجه إيهاب جلال المدير الفني للفريق، في بداية المران كلمة للاعبين طالبهم خلالها بضرورة بذل أقصى جهد لديهم في المرحلة الحالية والحفاظ على التركيز الكامل، لتحقيق انطلاقة قوية للفريق في الدور الثاني للدوري.

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وشهد مران الفريق تركيزا على النواحي البدنية، حيث نفذ اللاعبون مجموعات متنوعة من التدريبات تحت إشراف جريك مخطط الأحمال، بهدف رفع معدلات اللياقة والوصول بها لأفضل جاهزية.

وخصص الجهاز الفني فقرة خلال المران لإرسال واستلام الكرات العرضية بشكل صحيح، كما شهد المران فقرة للتسديد على المرمى من خلال مهاجمي الفريق.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانا ثانيا اليوم على هامش معسكره بالإسماعيلية، وذلك في تمام الرابعة والنصف عصرا.

وضم إيهاب جلال، 30 لاعبا للمعسكر، وهم: أحمد عادل ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مصطفى وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد صبيحة وحمادة فاروق وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد كناريا وعبدالله مجدي وأشرف شيكو وميدو جابر وباولن فوافي ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور ومحمد رمضان وصلاح أمين وعمرو مرعي وأودو موسيس.