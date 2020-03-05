شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ عن مواجهة صن داونز: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجود حالة من الالتزام والانضباط الشديدين داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وقال مدير الكرة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن تركيز الفريق منصب على مواجهة صن داونز بحثا عن بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة الإفريقية.
وشدد عبدالحفيظ على أن شخصية النادي الأهلي دائما ما تظهر في الأوقات الحاسمة.
وأوضح عبدالحفيظ أن مباراة العودة أمام صن داونز سيكون لها حسابات مختلفة، بعدما طوى الأهلي صفحة مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بمجرد نهايتها.
وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف محدد وهو إسعاد جماهير النادي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الفريق لإحراز لقب أبطال إفريقيا.
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