شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا» يخطط لإنقاذ «ستونز» من جحيم «جوارديولا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا للتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي جون ستونز، الذي فقد موقعه الأساسي في تشكيل مدربه بيب جوارديولا.

Advertisements

وحسب موقع 90min، يهتم «أرتيتا» بالعمل مجددًا مع جون ستونز، الذي سبق له العمل معه خلال فترته كمساعد لـ«جوارديولا» قبل تولي القيادة الفنية للجانرز.

ويستعد أرسنال لتقديم عرض للاعب خلال فترة الصيف من أجل إعادة مسيرته إلى الطريق الصحيح بعد فقدانه مركزه الأساسي في فريقه.

وفي المقابل، لا يمانع مانشستر سيتي بيع لاعبه صاحب الـ 25 عامًا، وسينظر في العروض المقدمة إليه.