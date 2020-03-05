شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا» يخطط لإنقاذ «ستونز» من جحيم «جوارديولا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا للتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي جون ستونز، الذي فقد موقعه الأساسي في تشكيل مدربه بيب جوارديولا.
وحسب موقع 90min، يهتم «أرتيتا» بالعمل مجددًا مع جون ستونز، الذي سبق له العمل معه خلال فترته كمساعد لـ«جوارديولا» قبل تولي القيادة الفنية للجانرز.
ويستعد أرسنال لتقديم عرض للاعب خلال فترة الصيف من أجل إعادة مسيرته إلى الطريق الصحيح بعد فقدانه مركزه الأساسي في فريقه.
وفي المقابل، لا يمانع مانشستر سيتي بيع لاعبه صاحب الـ 25 عامًا، وسينظر في العروض المقدمة إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر «أرتيتا» يخطط لإنقاذ «ستونز» من جحيم «جوارديولا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.