حالة وحيدة ستؤدي إلى إلغاء الموسم الكروي في إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

تعيش ​إيطاليا​ حالة طوارئ بعد تفشي ​فيروس كورونا​ العالمي والذي أصاب أكثر من 2000 شخص وأدى إلى وفاة 107 أشخاص لحد الآن.



وأدت هذه الأزمة إلى تأجيل عدّة مباريات في دوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أحداث في رياضات أخرى، وأخيرًا، أصدرت الحكومة الايطالية قرارا ألزمت جميع الإتحادات الرياضية بإجراء الأنشطة الرياضية من دون حضور الجماهير لمدّة شهر واحد.

وبحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا الايطالية، فإن السيناريو الوحيد الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الموسم الكروي هو أن يُصاب أحد اللاعبين بالفيروس.