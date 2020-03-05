كوليبالي قد لا يلحق مباراة برشلونة في كامب نو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

أفادت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية ان مدافع نادي ​نابولي​ ​كاليدو كوليبالي​ Kalidou Koulibaly قد لا يلحق مباراة العودة أمام ​برشلونة​ في ملعب كامب نو، في إياب الدور الـ16 من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​.

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وأشارت الشبكة إلى أن اللاعب ما زال يعاني من مشاكل عضلية، وقد لا يستطيع المشاركة في مباراة العودة أمام البلاوغرانا.

وكان كوليبالي قد غاب عن مباراة الذهاب في ملعب سان باولو، والتي إنتهت بالتعادل بهدف لكل طرف.

ويعاني كوليبالي من الاصابة منذ شهر كانون الأول الماضي.