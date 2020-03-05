- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوليبالي يغيب عن مباراة برشلونة في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
لفتت صحيفة كوريري ديلو سبورت الى ان لاعب نادي نابولي كاليدو كوليبالي سيغيب عن مباراة اياب الدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا والتي ستجمع فريقه مع نادي برشلونة على ارض ملعب الكامب نو في 18 من شهر اذار الحالي.
واضافت الصحيفة ان الفريق لن يخاطر في اشراك المدافع السنغالي امام برشلونة بناء على ما طلبه الجهاز الطبي في الفريق الازرق.
وكان كوليبالي قد شارك في مباراة فريقه امام نادي بارما حيث كان يشعر باصابة على مستوى الفخذ الايمن الا انه اكمل المباراة حتى نهايتها ما تسبب بتطور اصابته.
كانت هذه تفاصيل خبر كوليبالي يغيب عن مباراة برشلونة في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.