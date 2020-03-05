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كوليبالي يغيب عن مباراة برشلونة في دوري الابطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

لفتت صحيفة كوريري ديلو سبورت الى ان لاعب نادي ​نابولي​ ​كاليدو كوليبالي​ سيغيب عن مباراة اياب الدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا والتي ستجمع فريقه مع نادي ​برشلونة​ على ارض ملعب الكامب نو في 18 من شهر اذار الحالي. 

واضافت الصحيفة ان الفريق لن يخاطر في اشراك المدافع السنغالي امام برشلونة بناء على ما طلبه الجهاز الطبي في الفريق الازرق. 

وكان كوليبالي قد شارك في مباراة فريقه امام نادي بارما حيث كان يشعر باصابة على مستوى الفخذ الايمن الا انه اكمل المباراة حتى نهايتها ما تسبب بتطور اصابته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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