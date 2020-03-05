مع بداية تطبيقه اليوم.. تعرف على كيفية تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل يبدأ اتحاد الكرة اليوم الخميس، تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة فى الدورى المصرى وتحديدا فى مباراة طلائع الجيش وانبى التى تنطلق فى الخامسة مساء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى والمقدمة من الأسبوع الـ19 بالدورى العام.
وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة اليوم بين طلائع الجيش وانبى، ويضم كل من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.
ويستعرض "الخليج 365" كيفية تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى
حكم الفيديو هو حكم مساعد إضافى يتواجد فى مكان خاص مجهز بالكاميرات برفقة 3 مساعدين
حكم الساحة فى الملعب يستطيع التواصل مع حكم الفيديو الذى يستطيع بدوره من خلال مراقبته للكاميرات الكشف عن أي خطأ داخل الملعب وإخطار حكم الساحة.
حكم الساحة يمكنه الاستعانة بتقنية الفيديو في حالة شعوره بوجود خطأ داخل الملعب لم يستطيع رؤيته.
تقنية الفيديو استشارية لأن القرار النهائى لحكم الساحة حتى لو خالف قرار الفيديو
حالات اللجوء لحكم الفيديو خلال المباريات :-
مساعدة حكم الساحة فى التأكد من عبور الكرة خط المرمى حال تسجيل أهداف
التأكد من صحة قرار احتساب أو عدم احتساب ركلة جزاء
التأكد من صحة أو عدم صحة قرار البطاقات الحمراء للاعبين
التأكد من اللاعب المرتكب الحقيقى للخطأ داخل الملعب
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