شكرا لقرائتكم مع بداية تطبيقه اليوم.. تعرف على كيفية تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اتحاد الكرة اليوم الخميس، تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة فى الدورى المصرى وتحديدا فى مباراة طلائع الجيش وانبى التى تنطلق فى الخامسة مساء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى والمقدمة من الأسبوع الـ19 بالدورى العام.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة اليوم بين طلائع الجيش وانبى، ويضم كل من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

ويستعرض "الخليج 365" كيفية تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى

حكم الفيديو هو حكم مساعد إضافى يتواجد فى مكان خاص مجهز بالكاميرات برفقة 3 مساعدين