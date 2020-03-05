شكرا لقرائتكم الإعلام الجنوب إفريقي: على صن داونز التوقع بوجود حائط برلين دفاعي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا تسليط الضوء علي مباراة الأهلي وصن داونز المقرر إقامتها على ملعب "لوكاس موريبي" في مدينة بريتوريا في الثاثلة من عصر بعد غد ، السبت، في ذهاب دور الثمانية لبطولة أبطال دوري أفريقيا.

يذكر أن الاهلي فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة ، ويعرض التقرير أهم ما ورد في وسائل الإعلام وذلك على النحو التالي:

وتحت عنوان : "على موسيماني أن يعرف كيف يفكك الأهلي" تحدثت صحيفة Business Day عن المباراة وقوة الاهلي وقدرته على العودة للقاهرة بتأشرة نصف نهائي البطولة ، كما نشر موقع herald live الشهير تقريراً عن المباراة ، قائلاً: "يُراهن "بيتسو موسيماني"، مدرب صن داونز دائماً على أن يلعب خصمه على أرض بريتوريا بخطة دفاعية، ويجب عليه أن يدرس كافة الطرق الدفاعية وأن يتوقع حائط برلين دفاعي من الأهلي في المباراة، وعلى موسيماني أن يستخدم حنكته التكتيكية لتفكيك ذلك الدفاع".

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وتابع تقرير الموقع ، قائلاً: إن الأهلي لديه تاريخ طويل في الاحتفاظ بالبطولة، ومن المحتمل أن يستخدم كل خدعة ممكنة وهو يسعى للاحتفاظ بتقدمه خلال المباراة التي ستكون صعبة على القوة العقلية للاعبي صن داونز ولإرادتهم القتالية وهم يواجهون سلسلة من اللعب السلبي ومحاولة كسر روحهم المعنوية، وهي الخدعة التي سيعتمد عليها الأهلي وهو يُجيد اللعب بها.

وأستطرد ، قائلاً: لقد حضر الأهلي هذه المرة مبكراً إلى "بريتوريا" لكي يتأقلم على الأوضاع في محاولة للانتقام من هزيمته القاسية العام الماضي، وفي ذات الوقت يسمح الوقت بتعاف بعض لاعبيه الذين تعرضوا لإصابات خفيفة ومن بينهم التونسي علي معلول، ولاعب الظهير الأيمن أحمد فتحي، وأيضاً الجناح النيجيري جونيور أجايي ومن المرجح أن يلعبوا في المباراة بعد اجتيازهم اختبار اللياقة البدنية.

كما نشر ملحق Business Day report في صحيفتي The Star- Pretoria News، تقريراً بعنوان "أفضل الشيطان الحمر في صفوف الاهلي"، تم خلاله المقارنة بين ثلاثة من لاعبي "الأهلي" وثلاثة من لاعبي "صن داونز"، حيث نشر صوراً لكل من لاعبي فريق "الأهلي" النيجيري "جونيور أجايي"، ومقابله لاعب فريق "صنداونز" اللاعب "أريندسي"، وصورة "أحمد فتحي" ومقابله "ثيمبا زواني" من "صن داونز"، وأخيراً الأهلي "علي معلول"، ومقابله اللاعب "موتجيكا ماديشا"، وقارن التقرير ميزات كل من هؤلاء اللاعبين والمواقع التي يلعبون فيها.