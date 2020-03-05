شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك .. اتصالات بين مرتضى منصور وبعثة الأبيض لبحث ترتيبات ما قبل المواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، خطوط اتصال مع البعثة البيضاء في تونس من أجل الاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل المواجهة المنتظرة مع الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، فى التاسعة من مساء غدا الجمعة، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الأبيض إلى عبورها بعد الفوز في الذهاب على الترجى بنتيجة 3 / 1 ليضع الفريق قدما نحو نصف النهائي الأفريقي.

وكشفت بعثة الزمالك لمرتضى منصور إن الأمور تسير حتى اللحظة الجارية على ما يرام حيث تم تخصيص 8 آلاف شرطي تونسى لتأمين المواجهة التي ستجمع الفارس الأبيض مع فريق الدم والذهب إلى جانب الترحيب الكبير بالزمالك منذ لحظة الوصول من كافة المسؤولين في تونس حيث أكد أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة التونسى، أن هناك تأمين شديد من قبل الأمن على بعثة نادي الزمالك وجماهيره قبل وبعد لقاء الزمالك والترجي وقال قعلول:"الهجوم الذي تعرض له جماهير الأهلي وبعثة الفريق خلال نهائي بطولة إفريقيا النسخة قبل الماضية لن يتكرر مرة أخرى، وهناك تأمينات قوية وتلك الأحداث لن تتكرر ومستعدون بكامل جاهزيتنا"، مشيراً إلي أنه لا صحة علي الإطلاق بمنع حضور الجماهير المصرية في المباراة.

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فيما ستخضع الجماهير المختلفة خلال الدخول إلى ملعب المباراة اليوم في رادس لفحص طبى ضد فيروس كورونا لتجنب انتشار المرض في إجراء وقائى من قبل الجهات التونسية فيما عقد الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة جلسة مع اللاعبين لتلقنيهم بالتعليمات الطبية المختلفة بشأن المسألة لحين العودة إلى القاهرة.

ويشهد الشارع الكروى التونسى حالة من الشحن لدعم الترجى فى مباراته المصيرية بعد فوز الزمالك فى الذهاب، حيث يكفى الأبيض التعادل أو الخسارة بأقل من فارق هدفين للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووافق الأمن التونسى على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، وهو رقم كبير يحدث لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة فى مؤازرة الترجى والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك فى السوبر الأفريقى بقطر وذهاب الأبطال بنتيجة 1/3.