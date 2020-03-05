شكرا لقرائتكم الترجى ضد الزمالك .. فحص الجماهير قبل الدخول إلى ستاد رادس للوقاية من "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت التحضيرات الأخيرة لمباراة الزمالك والترجى التونسى، التى ستقام فى التاسعة من مساء غداً، الجمعة، حيث سيتم فحص الجماهير خلال الدخول إلى ستاد رادس، فى إجراء وقائى ضد انتشار "فيروس كورونا"، فى المواجهة المنتظرة فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى فيها أبناء ميت عقبة للتسلح بنتيجة الذهاب لعبور المواجهة المنتظرة بعد الفوز فى الذهاب بالقاهرة بنتيجة 3 / 1. وتقرر نقل تدريب بالأمس لفريق الزمالك إلى الملعب الفرعى باستاد رادس بدلا من ملعب المنزه تنفيذا لتعليمات الأمن التونسى حفاظا على البعثة البيضاء من أى مضايقات ، وذلك لأداء أول مران له في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة فى استاد رادس بالعاصمة التونسية فيما سيخوض اليوم الفريق الأبيض مرانه على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية، واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأبيض مباراة الترجى بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمي : محمد أبو جبل Advertisements خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.

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