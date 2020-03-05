شكرا لقرائتكم تونس تسمح بحضور جماهير الزمالك في مواجهة الترجي بجواز سفرهم بدون تذاكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر حضور جماهير الزمالك لمواجهة الترجى التونسى، التى ستقام فى التاسعة من مساء غد، الجمعة، بجواز السفر المصرى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ويأتى قرار حضور الجماهير المصرية بجواز السفر بعدما حرص مرتضى منصور رئيس الزمالك فى مواجهة الذهاب التى أقيمت فى ستاد القاهرة الدولى، على إصدار تعليمات بحضور الجماهير التونسية بجواز سفرهم بدون تذاكر وهو ما رحبت إدارة الترجى بتنفيذه فى لقاء العودة.

وبدأت التحضيرات الأخيرة لمباراة الزمالك والترجى التونسى حيث سيتم فحص الجماهير خلال الدخول إلى استاد رادس، فى إجراء وقائى ضد انتشار "فيروس كورونا"، فى المواجهة المنتظرة فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى فيها أبناء ميت عقبة للتسلح بنتيجة الذهاب لعبور المواجهة المنتظرة بعد الفوز فى الذهاب بالقاهرة بنتيجة 3 / 1.

ويشهد الشارع الكروى التونسى حالة من الشحن لدعم الترجى فى مباراته المصيرية بعد فوز الزمالك فى الذهاب، حيث يكفى الأبيض التعادل أو الخسارة بأقل من فارق هدفين للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووافق الأمن التونسى على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، وهو رقم كبير يحدث لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة فى مؤازرة الترجى والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك فى السوبر الأفريقى بقطر وذهاب الأبطال بنتيجة 1/3.

وتقرر نقل تدريب بالأمس لفريق الزمالك إلى الملعب الفرعى باستاد رادس بدلا من ملعب المنزه تنفيذا لتعليمات الأمن التونسى حفاظاً على البعثة البيضاء من أى مضايقات، وذلك لأداء أول مران له فى تونس استعدادا لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة فى استاد رادس بالعاصمة التونسية فيما سيخوض اليوم الفريق الأبيض مرانه على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية،

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واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الترجى التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأبيض مباراة الترجى بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : مصطفى محمد – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما.