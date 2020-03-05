شكرا لقرائتكم الجنايني بعد تطبيق الفار: الشركة المسئولة قالتنا مستحيل تنفيذه بداية الدور الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بارك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري بدءا من الدور الثاني للمسابقة.

قال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل تطبيق الفار: "يوم 24 أغسطس الماضي وقفت هنا وأنا مسئولا عن كرة القدم المصرية وقلت سنطبق الفار والكل لم يصدق ولا أخفي سرا أن كتير جدا من زملائي قالولي انت بتحط وعود وتحديات صعب تحققها من أول يوم وقلت انا معرفش غير انجح وكلمة فشل مش في قاموسي".

تابع: مش هعمل غير الصح لو حد عايز غير الصح دورا على ناس غير الخمسة اللي بيديروا اتحاد الكرة، وانا من اكتر الناس سعادة على اللي حصل، ومش عايز اقولكم كم المجهود اللي اتعمل عشان نوصل لهدف واحد بس هو مصلحة الكرة المصرية

أردف: "مش بنخترع.. من سبقونا وما وصلوا للمستويات العالمية اشتغلوا كده انا مش هألف ، هنطبق اللوائح والقوانين ومش هنشتغل غير كده ، الدنيا كلها بتطبق الفار وبتسعين بلجان، وبنحاول نشوف اللي سبقونا ونشتغل زيهم".

استطرد: "البداية يوم ما قررنا تطبيق الفار لم يكن من ضمن المتطلبات عند قدوم اللجنة الوافدة من الفيفا لاعتماد تكليفنا بإدارة الكرة المصرية، ده تحدي إضافي خدناه على نفسنا".

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استمر في الحديث: "تلقينا عروضا من 13 شركة وهم المعتمدين من فيفا والموضوع معقد جدا وفيه موافقات كتير، قبلها تجهيز الكراسة ومناقشات مع الموردين، وفيه جولة مفاوضات مع شركة "ifab" وحددنا تطبيق التقنية من الدور الثاني وقالولنا اللي بتقولوه ده من رابع المستحيلات، وقلنا هنشتغل 6 ساعات في اليوم عشان ننجز العمل في تطبيق الفار".

استرسل: "لا تفوتني الفرصة لشكر وزير الرياضة على الدعم الكامل لنا وكان لازم الحصول على موافقة الجهة الإدارية ، تم التدريب بشكل متوازي على 3 مجموعات كل مجموعة 18 حكم، بشكر المهندس محمد عبادة حمادة زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة والمستشار حسين حلمي ومحمد الماشطة المستشارين القانونييت للاتحاد وعملوا مجهود رهيب".

ختم كلامه: "انا وعدت وأوفيت وفيه حاجات كتير بتتعلم ومكنتش موجودة لما اتفقنا على تولي إدارة الكرة المصرية، واوعدكم مش هعمل حاجة غير للمصلحة، وكل واحد بيراعي ضميره في أي كلمة تطلع من بقنا وان احنا منغلطش في حد وان احنا بنشتغل ومبنتكلمش".