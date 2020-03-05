شكرا لقرائتكم "عروض اوروبية" تطارد أشرف بن شرقي .. فهل يرحل عن الزمالك .. وكيل اعمال اللاعب يكشف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تألق المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، مع الفريق الأبيض هذا الموسم ليصبح أحد الأوراق الرابحة التى ساهمت فى انتصارات الفريق فى الفترة الماضية خاصة فى السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، الذى انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل منهما بن شرقى "هدفين" بينما أحرز أوباما "هدف" كما نجح بن شرقى أيضاً فى قيادة الزمالك للفوز على الترجى مجددا يوم الجمعة الماضية، فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، بنفس النتيجة ونجح فى تسجيل هدفا كما تسبب فى حصول الفريق على ركلة جزاء أحرز منها محمود علاء الهدف الثالث لفريقه لتنتهى المباراة لصالح الزمالك بنتيجة 3 / 1.

وأصبح بن شرقى على رأس اللاعبين التى يعول عليها جهاز الزمالك لصناعة الفارق ليرتبط اسمه فى الفترة الماضية فى عدة تقارير بشأن تلقيه عروضًا أوروبية فى نهاية الموسم للرحيل عن قلعة ميت عقبة، بعدما شارك فى 20 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف بخلاف إسهاماته المختلفة فى ظهور الفريق بصورة جيدة فى المباريات الأخيرة حيث قدم مستوى فنى وبدنى متميز مع الفريق الأبيض.

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وأجاب كريم بلق وكيل بن شرقى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، حول المسألة بأن اللاعب كل تركيزه ينصب مع الزمالك ولا يفكر في شئ آخر خلال الوقت الحالى ويرغب فى صناعة تاريخ لنفسه مع قلعة ميت عقبة بعدما نجح فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى مع الأبيض ويسعى لمواصلة قيادة فريقه نحو المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا، مشدداً إن ملف العروض مغلق تماما فى الفترة الحالية وعن تلقيه عروض أوروبية من عدمه قال وكيل بن شرقى:"لم نتلقى عرض رسمى حتى اللحظة الجارية إلى اللاعب كل ما يدور أحاديث ولكن بن شرقى لا يفكر فى أي شئ سوى مباريات فريقه لمواصلة النجاحات التى حققها هذا الموسم مع الزمالك".

ويستعد الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون حاليًا لمواجهة الترجى التونسى، غداً، الجمعة، على ستاد رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته والتأهل إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية