شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك .. كارتيرون يرفض حضور الاعلام في الفترة الأولى من مران الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الفترة الأولى من تدريباته اليوم، الخميس، ضمن الاستعدادات النهائية لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، فى التاسعة من مساء غداً، الجمعة، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الأبيض إلى عبورها بعد الفوز في الذهاب على الترجى بنتيجة 3 / 1 ليضع الفريق قدما نحو نصف النهائي الأفريقي.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إن تكون الفترة الأولى من مران الأبيض مغلقة أمام الجميع سواء وسائل الإعلام المصرية أو التونسية أو أي فرد حيث طالب إن يكون المران سرى تمامًا حتى يستطيع تطبيق خطة المباراة النهائية فى ذلك التدريب إلى جانب التكتم حول النقاط التى يجهزها للمباراة على الجانب التكتيكى والفنى إلى جانب التكتم حول جاهزية بعض العناصر فى الفريق من عدمه.

فيما يخوض الزمالك مرانه الأخير مساء اليوم، على ملعب رادس وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة فقط وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ثم سيغلق الفريق مرانه بعد ذلك لينهى به استعداداته للمباراة المرتقبة.

بينما استقر الفرنسى باتريس كارتيرون بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الترجى التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأبيض مواجهة بطل تونس بتشكيل يضم كلاً من:

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حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : مصطفى محمد – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما.