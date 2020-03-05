موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الترجي التونسي، نظيره الزمالك، في التاسعة مساء الجمعة، على الملعب الأوليمبي برادس، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف، ويكفي الفريق الأبيض التعادل، أو الخسارة 1-0، لضمان التأهل.

وكان الزمالك قد حقق كأس السوبر الإفريقي، على حساب الترجي، في الرابع عشر من فبراير الماضي، وفاز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزها يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

قائمة الزمالك

من جانبه، استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، 4 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الترجي.

واستبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس لأسباب فنية.

وضمت القائمة 23 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن.

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وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر.

الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو.

التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أوناجم، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

كما يذاع اللقاء حصريا عبر قناة بي إن سبورت 1 "المشفرة".