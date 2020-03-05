عماد متعب: حسام البدري أكثر شخص ظلمني في الأهلي وأحد أسباب اعتزالي.. ويوجه رسالة لـ "كهربا"

تراه محبوبًا من جميع مشجعى كرة القدم سواء كان من جماهير الاهلى أو منافسه الزمالك، يعرفه الصغير والكبير، دائمًا ما تراه الجماهير "حلال العقد" في كل مباراة صعبة، بعد اعتزاله لم نرى لاعب يسد فراغه كمهاجم للمنتخب.. عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق والمنتخب الوطني.

قال عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، إن حسام البدري مدرب المارد الأحمر الأسبق ومنتخب مصر الحالي هو أكثر من ظلمه خلال فترته الأخيرة من مسيرته الكروية قبل إعلان اعتزاله.

وأضاف "متعب" خلال حلوله ضيفا على برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن جمهور الأهلي دائما كان خلفه ويسانده ويدعمه في أغلب الأوقات، ونفس الأمر بالنسبة للإعلام كان يدعمه بشكل كبير، حتى وإن كان بعض الإعلاميين ينتقدونه لم يكونوا سببا في اعتزاله. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتابع أن حسام البدري هو أكثر شخص ظلمه في أواخر مسيرته الرياضية، وكان أحد أسباب اتخاذه قرار الاعتزال.

وأوضح أنه كان من الصعب جدا عليه قبول منصب مدير المنتخب بالجهاز الفني مع حسام البدري المدرب الحالي للفراعنة، متابعا: "هو زعلان مني وأنا زعلان منه مكناش هننجح سوا، ومينفعش قاعد أقول أنه ظلمني ونقعد سوا نشجع بعض".

تابع: "قلت للبدري أعطني الفرصة في 4 مباريات كاملة والملعب هو الفيصل، قال لي هل ستستطيع؟ قلت له بالتأكيد ولكن اعطني الفرصة".

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وواصل: "أجرى معي اتفاقًا بأن أخرج من قائمة المباراة التالية وأشارك أساسيًا في الثلاث مباريات التي تليها، ولكن لم يحدث الاتفاق، تحدثت معه بعدها مرة أخرى وقلت له الاتفاق الذي بيننا لم يتم، قال لي الظروف تغيرت وسنجري اتفاقًا جديدًا، وبعدها ظللت خارج القائمة أكثر من مباراة ولم أشارك ولا ثانية".

واختتم: "أتمنى الزمن يعود وأسمع أن الأهلي يقول لي يا عماد عود للفريق وشارك". حسبما نشر موقع "بطولات".

وجَّه لاعب الأهلي السابق، رسالة لمحمود عبدالمنعم "كهربا" الوافد الجديد للمارد الأحمر، بعد الأزمة الأخيرة المثارة بعد لقاء السوبر المصري قائلا إنه يجب عليه أن يتحلى ببعض الهدوء داخل الملعب.

وقال "متعب"، خلال استضافته في برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" ويقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إن "كهربا" لاعب مميز جدا وإضافة للنادي الأهلي، ولكنه يحتاج للفصل تماما بين اللعب والجماهير.

ولفت إلى أنه من الطبيعي أن يتعرض لهجوم بعد انتقاله من الزمالك للأهلي، ويحتاج للسيطرة على أعصابه ويركز فقط فيما يفعله داخل الملعب.

وأردف: "كلنا اتعرضنا لهجوم داخل الملعب بس لازم تسيطر على أعصابك، الأهلي اتعاقد معاك عشان انت لاعب مهم جدا للفريق خليك أد المسؤولية".