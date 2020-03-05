بعد إيقاف الشعباني ومساعده الأول.. من يقود الترجي أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعرض الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي لضربة قبل مواجهة الزمالك من خلال غياب المدرب معين الشعباني ومساعده الأول مجدي التراوي بسبب عقوبة الإيقاف.

لجنة التأديب بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدرت مساء أمس الأربعاء عدة قرارات ضد الترجي يأتي من أبرزها غياب الثنائي معين الشعباني ومجدي التراوي عن التواجد في المقاعد الفنية لأربع مباريات.

صحيفة "الصباح" التونسية ذكرت أن المدرب المساعد الثاني عثمان النجار سيتولى قيادة الترجي على أن يتواصل مع معين الشعباني المتواجد في المدرجات.

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عقوبات "كاف" شملت أيضًا إيقاف قائد الفريق خليل شمام ست مباريات مقابل أربع مباريات لصالح الجزائري عبد الرؤوف بن غيث.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت بمصر حسمها الزمالك لصالحه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليكون الأبيض مطالبًا بالخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير من أجل العودة ببطاقة العبور.

في المقابل، سيخوض الترجي لقاء الإياب على ملعبه الأوليمبي برادس غدًا الجمعة في لقاء يحتاج من خلالها فريق "باب سويقة" للفوز بهدفين دون رد لاستكمال مشواره القاري.

جدير بالذكر أن الترجي توّج باللقب الأفريقي خلال آخر نسختين بعد الفوز على الأهلي (4-3) بمجموع المباراتين في نسخة (2018) ثم الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في النسخة الأخيرة.