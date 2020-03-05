الترجي يطرح تذاكر مباراة الزمالك ويحدد موقف جماهير الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن جماهير الترجي تواجدت بشكل كبير من أجل شراء تذاكر مباراة فريقها أمام الزمالك في اللقاء الذي سيقام مساء غد الجمعة على الملعب "الأوليمبي" برادس ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن نقطة بيع تذاكر مباراة الإياب بين الترجي والزمالك شهدت إقبالاً كبيرًا من قبل جماهير "باب سويقة".

وكانت السلطات الأمنية التونسية سمحت لإدارة الترجي باستغلال طاقة استيعاب الملعب بشكل كامل والذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

ووفقاً لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فإن وزارة الرياضة في تونس سمحت للجالية المصرية المتواجدة في تونس بحضور اللقاء بعد قرار السلطات التونسية بقصر حضور المباريات على الجمهور التونسي.

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وشهدت مباراة الترجي والزمالك قبل بدايتها جدلاً من حيث تواجد الجماهير بسبب فيروس" كورونا" إلا أن الاتحاد التونسي لكرة القدم أصدر بيانًا بتواجد الجماهير.

مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي والذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي أنهاه الفريق الأبيض لصالحه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويبحث الزمالك عن الخروج بنتيجة إيجابية في موقعة رادس من أجل استكمال مشواره القاري والوصول لدور نصف النهائي حيث يكفيه الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

أما الترجي والذي توّج باللقب في آخر موسمين ليس أمامه سوى الفوز بفارق هدفين إذا ما أراد مواصلة مشواره الأفريقي.

جدير بالذكر أن الفائز من الترجي والزمالك سيكون طريقه في نصف النهائي الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي والذي تغلب في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.