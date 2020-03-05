اعتقال رونالدينيو وشقيقه بسبب جوازات سفر "مزيفة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
ألقت قوات الشرطة في باراجواي القبض على الأسطورة البرازيلية رونالدينيو لاعب برشلونة الأسبق وشقيقه بسبب حيازة جوازات سفر"مزيفة".
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن لاعب برشلونة وميلان الأسبق توجه إلى باراجواي لحضور حفل خيري، مشيرة إلى أن قوات الشرطة زارت جناح الفندق الخاص باللاعب البرازيلي المعتزل وعثرت على جوازات سفر مزيفة.
ولفتت "ميرور" إلى أن البرازيلي وشقيقه لم يتوجها إلى مقر الشرطة وظلا محتجزين في الفندق قبل التوجه إلى مكتب المدعي العام اليوم الخميس.
من جانبه، قال وزير الداخلية في باراجواي ، إقليدس أسيفيدو ، في حديثه إلى ESPN البرازيلية: "رونالدينيو وشقيقه ما زالوا قيد التحقيق القضائي وعليهم الإدلاء بشهاداتهم، على أن يتقرر فيما بعد ما إذا كان سيتم اعتقالهم أم لا".
وأضاف الوزير: "لاعب برشلونة الأسبق وشقيقه كانا متعاونين في التحقيقات، وأكدا أنهما كانا يتعاملان مع رجل خدعهما".
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