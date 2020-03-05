"احتجاج وليس اعتداء".. رضوان جيد يكشف كواليس جديدة في أحداث الزمالك والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث رضوان جيد الحكم المغربي والذي أدار مباراة الزمالك والترجي عن الأحداث التي وقعت بعد المباراة والتي أقيمت ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نافياً تعرضه للاعتداء على عكس بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

مباراة الزمالك والترجي والتي أقيمت مساء الجمعة الماضي بالقاهرة شهدت احتجاجات من الجانب التونسي خلال أحداث المباراة على خلفية الهدف الذي الثاني الذي أحرزه الفريق الأبيض بجانب ركلة الجزاء المحتسبة للأبيض.

وعن هذا قال رضوان جيد في تصريحات من خلال فيديو نشر عبر "هبة بريس" المغربي :"ما حدث عقب مباراة الزمالك والترجي لم يكن اعتداءً، لكن كانت تصرفات احتجاجية من جانب إداري ومدرب الترجي".

وأعلن الكاف في بيانه الخاص بالعقوبات أن الحكم ذكر في تقريره أنه تعرض للإهانةبألفاظ خارجة والبصق والقذف بالزجات وإلقاء زجاجات المياه أعقاب السجائر من جانب فريق الترجي (طالع من هنا مزيداً من التفاصيل)

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وعن الخطأ الذي ارتكبه بإصدار بطاقة حمراء غير صحيحة لصالح لاعب الترجي، علّق رضوان جيد :"لا أستطيع بالطبع أن أعيد قراري لكن التقارير عند الجهات المختصة والتي بدورها ستتخذ القرار المناسب حول هذه الحالات".

وكان رضوان جيد أصدر بطاقة حمراء لصالح محمد علي بن رمضان لاعب فريق الترجي بعد ارتكابه مخالفة بجذب الحكم إلا أن الإعادة أوضحت أن شمس الدين زوادي كان يستحق هذا الطرد بسبب تصرفه إلا أنه لم يعاقب.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر قرارات في حق فريق الترجي أمس الأربعاء، يأتي من أبرزها إيقاف مدرب الفريق معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي (4 مباريات) كما تم إيقاف خليل شمام قائد الفريق (6 مباريات) و الجزائري عبد الرؤوف بن غيث (4 مباريات).

لجنة التأديب في الاتحاد الأفريقي فرضت عقوبة مالية في حق الترجي قدرها 140 ألف دولار.