تقرير.. بعد قرارات كاف.. الترجي يستعين بمفاجأة لدعم نجمه أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تتجه الأنظار مساء غدًا الجمعة على الملعب الأوليمبي برادس من أجل متابعة مباراة الترجي التونسي والزمالك في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك استطاع أن يوجه ضربة ثانية للترجي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بآخر نسختين بعد الفوز عليه في لقاء السوبر الأفريقي (3-1) وتحقق نفس النتيجة في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة.

موقعة الإياب ستشهد العديد من التغييرات عن لقاء الذهاب في صفوف الترجي سواء باستعادة العديد من الأوراق بعد الغياب عن المباراة الأولى للإصابة أو بغياب عناصر إما للإصابة أو الإيقاف خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بمعاقبة الثنائي القائد خليل شمام وعبد الرؤوف بن غيث بعد سلوكهما في حق الحكم المغربي رضوان جيد.

- عودة بدران وبديل شتي

عانى الترجي مؤخرًا على الصعيد الدفاعي بعد اهتزاز شباكه ست مرات من الزمالك في مباراتي السوبر ودوري الأبطال، إلا أن فريق "الدم والذهب" استعاد خدمات عبد القادر بدران والذي غاب للإصابة.

وبحسب التقارير الصحفية التونسية فإن المدافع الجزائري سيشارك بدلاً من شمس الدين الزوادي ليصبح بدران بجوار محمد علي اليعقوبي.

ورقة أخرى سيتم الدفع بها لكن بشكل إضطراري من خلال مشاركة حسين الربيع كظهير أيسر بدلاً من الجزائري إلياس شتي الغائب بسبب الإصابة والتي تعرض لها في مباراة الذهاب.

غياب الشتي جعل الشعباني يقرر استدعاء الشاب محمد أمين بن حميدة ليكون داعمًا لمركز الظهير الأيسر خاصة أن الفريق التونسي يعول على الدولي الليبي حمدو الهوني في المهاجم الهجومية دون الاستعانة به في المهام الدفاعية.

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معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي سيستعيد أيضًا خدمات الظهير الأيمن المخضرم سامح الدربالي والذي كان أصيب في مباراة السوبر أمام الزمالك ليكون متاحًا للمشاركة مع فريق "باب سويقة".

- ثنائي ارتكاز

في المباراة الأولى اعتمد معين الشعباني على الأسلوب الهجومي من خلال وضع لاعب وحيد كوسط ملعب ارتكاز ممثلاً في الإيفواري كوليبالي وأمامه أربعة لاعبين وهم: عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان - حمدو الهوني وإبراهيما واتارا.

تقارير صحفية تونسية أفادت أن مدرب الترجي سيجري تغييرًا من خلال عودة لاعب الوسط الغاني كوامي بونسو ليشارك بدلاً من محمد علي بن رمضان الغائب بسبب عقوبة الإيقاف للطرد في المباراة الماضية.

غياب اضطراري في صفوف الترجي بسبب عقوبة الإيقاف ممثلاً في الجزائري عبد الرؤوف بن غيث صاحب هدفي الفريق التونسي في شباك الزمالك بالسوبر ولقاء الذهاب.

وبالطبع سيتعين على معين الشعباني الغائب أيضًا بسبب الإيقاف البحث عن ورقة للاعتماد عليه أمام الزمالك حيث ستكون المنافسة بين بلال بن ساحة أو عبد الرحمن مزيان.

- ورقة هجومية

مباراة الذهاب بجانب السوبر اعتمد معين الشعباني على المهاجم الإيفواري إبراهيما واتارا إما لأسباب فنية أو اضطرارية فمباراة السوبر تواجد طه ياسين الخنيسي المهاجم الآخر في الفريق على مقاعد البدلاء أما المباراة الثانية شهدت غياب الخنيسي للإصابة.

قائمة الترجي شهدت ظهور طه ياسين الخنيسي ليدعم الجانب الهجومي بجوار إبراهيما واتارا، وبالتالي عودة الخنيسي ستدعم الترجي والذي يبحث عن تدارك الموقف بعد خسارة الذهاب.