"ركن الحافلة".. صحيفة تحذر من أسلوب لعب الأهلي أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حذرت تقارير جنوب أفريقية، بيتسو موسيماني مدرب فريق صندوانز من اتباع الأهلي المصري الأسلوب الدفاعي في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل في إياب منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة بهدفين دون رد سجلهما التونسي علي معلول.

وقالت صحيفة "بيزنيس لايف" إن موسيماني دائمًا ما يكره مواجهة الفرق التي تتبع الاسلوب الدفاعي "وركن الحافلة".

ولفتت الصحيفة إلى أن المدرب الجنوب أفريقي طالما سخر من عبارة "إيقاف الحافلة" عند وصف طريقة لعب منافسيه الذي يتبعون هذا النهج.

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وقالت الصحيفة إن الأهلي سيلجأ لاتباع هذا الأسلوب خلال مباراة السبت المقبل للحفاظ على تقدمهم بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، كما تتوقع أن يكون لاعبو الأهلي ما يسمى بجدار برلين خلال المباراة في محاولة للخروج من المباراة بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير.

وشددت "بيزنيس لايف" في تقريرها على إن صنداونز سيواجه اختبارًا صعبًا خلال المباراة، بالإضافة إلى عبء التعادل السلبي من ناحية وأسلوب إضاعة الوقت من ناحية أخرى.

واوصلت: "على موسيماني معرفة كيفية التعامل مع طريقة الدفاعية (إيقاف الحافلة) عند المرمى، خاصة وأن الأهلي يسعى للانتقام من ضربة النسخة الماضية بالخسارة بنتيجة 5-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب التي جمعت بين الفريقين في ربع النهائي".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعثة الأهلي حرصت على التواجد في جنوب أفريقيا منذ الأحد الماضي للحصول على أكبر قدر ممكن من الوقت للتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة وتجنب سيناريو النسخة الماضية.