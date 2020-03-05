أشارت بعض التقارير الإيطالية أن فريق نابولي الإيطالي سيواصل فقدانه لخدمات نجمه السنغالي كاليدو كوليبالي، خلال مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال اوروبا.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن كوليبالي لن يكونجاهز في لقاء الإياب أمام برشلونة في ثمن نهائي البطولة الاوروبية.
وكان كوليبالي غاب عن لقاء الذهاب بسبب إصابته بشد في عضلات الفخذ، وقد لايشارك في لقاء الإياب، خاصة وإنه لا يريد التسع في قرار المشاركة دون التعافي بشكل كامل.
وكان لقاء الذهاب على ملعب سان باولو بإيطاليا، إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وسيقام لقاء العودة على الكامب نو في الثامن عشر من مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر كوليبلي يواصل الغياب عن نابولي أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.