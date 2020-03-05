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كوليبلي يواصل الغياب عن نابولي أمام برشلونة

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أشارت بعض التقارير الإيطالية أن فريق نابولي الإيطالي سيواصل فقدانه لخدمات نجمه السنغالي كاليدو كوليبالي، خلال مباراة المقبلة في دوري أبطال اوروبا.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن كوليبالي لن يكون

جاهز في لقاء الإياب أمام برشلونة في ثمن نهائي البطولة الاوروبية.

وكان كوليبالي غاب عن لقاء الذهاب بسبب إصابته بشد في عضلات الفخذ، وقد لا

يشارك في لقاء الإياب، خاصة وإنه لا يريد التسع في قرار المشاركة دون التعافي بشكل كامل.

وكان لقاء الذهاب على ملعب سان باولو بإيطاليا، إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وسيقام لقاء العودة على الكامب نو في الثامن عشر من مارس الجاري.

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