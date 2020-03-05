وزير الرياضة يقوم بجولة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

قام اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بجولة في مبني الاكاديمية أعقبها لقاء حواري مع طلاب الأكاديمية.

بدأ صبحي جولته بتفقد المعامل المختلفة بالأكاديمية ومنها معمل النانو تكنولوجي ، ومعمل الذكاء الاصطناعي ، ومعمل الروبوتات ، واستمع الي شرح من الطلبة بشأن المشاريع والانشطة التي يقومون بتنفيذها، ومكتبة الجامعة بالإضافة إلي قاعة ريادة الاعمال حيث تابع ما يقوم به الطلاب من مشاريع مختلفة واستمع الي ما يريده الطلاب في المستقبل من اجل انجاح مشاريعهم وخططهم

للمشاركة في المسابقات في مصر وخارجها.

أعقب الجولة حوار مع طلبة الاكاديمية بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

أعرب صبحي عن سعادته بأفكار الشباب المختلفة والمشاريع التي تنفذ، مؤكدا علي اهمية التعاون بين

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وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية لدعم مشاريع الشباب، والتنسيق لتنفيذ الافكار والاستفادة منها علي ارض الواقع، مضيفا انه لمس خلال الجولة الطاقات الكبيرة لدي الشباب وأهمية العمل علي تنفيذ هذه الافكار التي ستساهم في بناء وتطوير المجتمع.

مؤكدا علي اهمية التعاون بين

وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية في العمل معا من اجل انجاح المنظومة بأكملها وتطوير المجتمع بالافكار الجديدة والمتطورة.

فيما اكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب والاستماع لأفكارهم المبتكرة ومقترحاتهم لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة والحكومة ليس من منطلق الوجاهة أمام الرأي العام المحلي والعالمي ولكنها رؤية مخلصة وصادقة من السيد الرئيس .

وأوضح شعراوي أن الرئيس السيسي اثبت منذ توليه المسئولية صدقه في الاهتمام بالشباب بعد تنظيمه مؤتمرات الشباب بصفة دورية في كل المحافظات ، وكذا منتدي شباب العالم بمشاركة شباب من كافة دول العالم، مؤكدا أن الشباب المصري يتمتع بالقدرة والكفاءة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة في بعض المحافظات بصورة جيدة .