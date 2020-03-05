صور.. رئيس الأولمبية يسلم شهادات المشاركين في المؤتمر العربي للرياضة والقانون

سلم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية شهادات التقدير للمشاركين في المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذي أقيم بالتعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية. للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية. أقيم المؤتمر لمدة ثلاثة أيام شهد محاضرات لمناقشة تجربة مصر في مركز التسوية والتحكيم وعلاقة قانون وعلاقة قانون الرياضة بالعقود الرياضية والإستثمار وممارسة النشاط الرياضي. كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قد حضرا افتتاح المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي بحضور المهندس هشام حطب. Advertisements

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