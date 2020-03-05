تعرف على توصيات المؤتمر العربي للرياضة والقانون في اليوم الختامي

أختتم اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية فاعليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان "إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم"، والذي أقيم بتنظيم اللجنة الأولمبية المصرية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية. انتهت فاعليات المؤتمر لعدة توصيات بعد سلسة المحاضرات والمناقشات التي تمت بمشاركة عدد من الدول العربية هي السعودية والإمارات والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والعراق والسودان وفلسطين. في ختام المؤتمر قام المهندس هشام حطب بتسليم المشاركين شهادات المشاركة والتقدير وتوجيه الشكر لكل المشاركين والقائمين على تنظيم المؤتمر. كان أفتتاح المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي شهد حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمستشار أيمن عبدالرحمن المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية والمنسق العام للمؤتمر والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية. الماضي شهد حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمستشار أيمن عبدالرحمن المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية والمنسق العام للمؤتمر والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية. جاءت التوصيات : - إعداد مشروع نموذج استرشادي لحوكمة المؤسسات الرياضية بالدول العربية - التأكيد على أهمية قيام وزارات وهيئات الشباب والرياضة بالدول العربية بمراجعة قوانين الرياضة الخاصة بها. Advertisements -اقتراح انشاء كيان قانوني رياضي بمسمى المحكمة الرياضية العربية أو المركز العربي للتحكيم. - تشكيل لجنة لمراجعة بنود عقود الاحتراف الرياضي وإعداد نموذج استرشادي. - اعداد مشروع مدونة السلوكيات الرياضية للجنة الأولمبية العربية. - عقد المؤتمر سنويا في شهر مارس في دولة عربية في كل عام . عقد ورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون وبرامج تدريبية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية. - دراسة منح العاملين بمؤسسات وهيئات مكافحة المنشطات الضبطية القضائية لمتابعة العمل بمراكز التدريبات الصحية أو الجيم. - دراسة إدراج مادة مكافحة المنشطات بالمناهج التعليم الجامعي في كليات التربية الرياضية والطب والصيدلة والحقوق.

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