شاهد.. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا

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احتفل نادي الزمالك، اليوم الخميس، بعيد ميلاد نجم الفريق وقائده محمود عبدالرازق شيكابالا، وبلوغه عامه الـ34.
وقام الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصلالاجتماعي "تويتر" بنشر صورة لشيكابالا معلقًا "عيد ميلاد سَعيد لأحد أمهر اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية عبر تاريخها، محمود عبدالرازق “شيكابالا”، كل عام وقائدنا بخير".
يستعد الزمالك غداً الجمعة لمواجهة قوية في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام في التاسعة مساءً على الملعب الأولمبي برادس.
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