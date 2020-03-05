غدًا.. براعم الأهلي يواجه الأميرية في بطولة منطقة القاهرة

يواجه فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ نظيره فريق الأميرية، في المباراة التي تقام بينهما غدًا الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٥ من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.

يدخل الأهلي المباراة وهو يتربع على صدارة الترتيب برصيد ٤٢ نقطة، جمعها من الفوز في ١٤ مباراة، بالعلامة الكاملة، مسجلًا ٦٤ هدفًا مقابل ٥ أهداف في مرماه، ويأمل

الفريق في تحقيق فوز جديد لمواصلة الصدارة.

يضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي تامر حفني مديرًا فنيًا وأحمد جمال مدربًا للفريق، ومحمد سعد مدربًا مساعدًا وعلى خليل مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عثمان طبيب الفريق وأحمد فؤاد إداريًا وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.