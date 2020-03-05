السفير المصري يتابع تفاصيل حضور جماهير الأهلي مباراة صن داونز

حرص شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بحضور الجالية العربية في جنوب إفريقيا لمؤازرة وتشجيع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في مباراته المهمة والمرتقبة أمام صن داونز المقرر لها الثالثة عصرالسبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وكلف السفير المصري، طاقم السفارة بالتواصل مع إدارة نادي صن داونز للتأكيد على حضور الجالية المصرية والعربية في جنوب إفريقيا لتشجيعالأهلي، وحرص القنصل كريم الخشاب، على معاينة أماكن تواجد جماهير الأهلي داخل ملعب المباراة استاد لوكاس موريبي.
وأكد السفير شريف عيسى، وجود تأمين كامل للجماهير المصرية التي ستحضر مباراة الأهلي وصن داونز، بعد الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية؛ للتأكيد على ضرورة تحديد أماكن مخصصة لجماهير الأهلي داخل ملعب المباراة.
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