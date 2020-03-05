اليوم.. أهلي 2004 يواجه سموحة في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٤ اليوم الخميس مع سموحة، في المباراة التي تجمع بينهما بالإسكندرية، ضمن الجولة ٢١ من بطولة الجمهورية.
يسعى فريق٢٠٠٤بالأهلي بقوة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وجميع مبارياته المقبلة لاستمرارتربعه على صدارة الترتيب، والتتويج بلقب البطولة.
يمتلك فريق ٢٠٠٤ بالأهلي في رصيده 41 نقطة، بفارق ٥ نقاط عن إنبي صاحب المركز الثاني، بعد الفوز في ١٢ مباراةوالتعادل في ٥ مباريات والهزيمة مرتين، مسجلًا ٥١ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه.
أكد ياسر ريان المدير الفني للفريق أن المباريات المقبلة ستكون مواجهات كئوس ولا بديل فيها عن الفوز، مشددًا على أن لاعبيه مستعدون بقوة لتحقيق الانتصارات ولديهم دوافع كبيرة من أجل التتويج بلقب الدوري.
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