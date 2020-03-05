راكيتيتش على رادار 4 أندية أوروبية

بدأت العديد من الأندية الأوروبية، مراقبة الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، من الإستمرار ضمن صفوف البلوجرانا، أملاً في التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن راكيتيتش يعيش موسم غير مستقر مع برشلونة، نظراً لغيابه عن التشكيل الأساسي فيالعديد من الأوقات خلال الموسم الجاري.
وأشارت "على الرغم من بلوغ راكيتيش سن الـ 31، إلا أن الأندية الأوروبية مازالت تحاول الحصول على خدماته، وأن مازال أمامه الكثير على المستوى الفني والبدني".
وتابعت "انتر ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي،وثنائي إسبانيا أتلتيكو مدريد واشبيلية يرغبوا في الحصول على خدمات راكيتيتش".
وكان أنتر ميلان حاول خلال الصيف الماضي التعاقد مع راكيتيتش، إلا أن برشلونة تمسك بخدمات لاعبه ورفض رحيله، بينما يسعى أتلتيكو مدريد لإستغلال رغبة اللاعب في التواجد بإسبانيا والحصول على توقيعه.
كما يريد إشبيلية إستعادة خدمات نجمه السابق، حيث لعب لصفوف الفريق منذ 2001 حتى 2014 لينتقل بعد ذلك إلى برشلونة.
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