موعد مباراة ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد.. والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الخميس، مباريات الدور الخامس لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، بمواجهة بين مانشستر يونايتد وديربي كاونتي على ملعب برايد بارك ستاديوم.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره بالبطولة، أملاً في حصد لقب محلي هذا الموسم.

وقد يلجأ أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى الدفع بقوته الضاربة،

لحسم المباراة مبكراً، تجنبًا للمفاجأت التي تحملها مباريات الكأس.

ويبحث اليونايتد عن تحقيق الكأس الغائب عن خزائن الفريق منذ موسم 2015/2016، سعيًا وراء اللقب الحادي عشر من كأس الإتحاد.

على الجانب الاخر فإن ديربي كاونتي يدخل المباراة بلا

ضغوط، خاصة وإنه غير مطالب بتحقيق اللقب، وهو ما يجعله يخوض اللقاء بشكل أكثر إرتياحية.

موعد مباراة ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد:

Advertisements

تنطلق مباراة ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة،

الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة،

الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد :

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2