رياضة | شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير، ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير، على عزم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إجراء تغييرات في خطة وتشكيل الأهلي استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "فايلر يخطط لإجراء عدد من التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط".

وأكمل شوبير: "من الممكن مشاركة أيمن أشرف، بدلا من معلول رغم مشاركة الأخير في تدريبات الأحمر مؤخرا، بينما قد يلعب بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم".

وكان الأهلي فاز على صن داونز 2-0 السبت الماضي، على استاد القاهرة في مباراة الذهاب.