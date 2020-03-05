رياضة | توتنهام يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم هاري كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن نادي توتنهام هوتسبر بدأ أولى خطواته من أجل الانفتاح لبيع نجمه هاري كين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتشير صحيفة " تيليجراف " البريطانية إلى أن إدارة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي تريد حوالي 172 مليون يورو من أجل التخلي عن هاري كين مهاجم السبيرز في الصيف المقبل.

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وأشارت الصحيفة الإنجليزية الى أن الدولي هاري كين صاحب الـ26 عاماً يملك عقداً مع توتنهام حتى يونيو 2024، وأن إدارة توتنهام هوتسبير لا تمانع في رحيله شرط وجود عرض مالي قوي.

يذكر أن المهاجم الإنجليزي هاري كين يعاني من إصابة منذ عدة أشهر، وهناك شكوك حول عودته للفريق قبل نهاية الموسم، حيث خاض مع توتنهام هوتسبير 278 مبارة وسجل 181 هدفاً وصنع 30.