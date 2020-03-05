رياضة | والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر والد النجم النرويجي هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مفاجأة بعدما فتح الباب أمام انتقال نجله إلى برشلونة أو ريال مدريد في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدوري الإسباني مناسب لهالاند.

ونجح هالاند في تقديم مستوى رائع مع بوروسيا دورتموند، ليواصل التألق في موسم أكثر من رائع للمهاجم النرويجي.

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وقال والد هالاند في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘آس‘‘ الإسبانية:" سعيد للغاية بمستوى هالاند، أهم شيء بالنسبة له الآن هو الاستمرار في النمو كما كان من قبل، لقد كان دائمًا هدافًا لكنه يقدم تمريرات جيدة أيضًا، أنا فخور جدًا به".

وأكمل:" لقد أبلغنا دورتموند أنهم بحاجة إلى لاعب مثله، إنه فريق جيد ويناضل من أجل الفوز بالبوندسليجا، يحقق نتائج جيدة في المنافسات الأوروبية، إنهم النادي المثالي بالنسبة له".

وانهى حديثه:" قد ارتبطنا بأكثر من 100 فريقًا، الدوري الإسباني بطولة جيدة للغاية لابني، هناك فرق رائعة وأنت لا تعرف أبدًا ما إذا كان سيلعب في إسبانيا أو لا، ما يجب أن يحدث سيحدث".