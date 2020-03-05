رياضة | فايلر يشرح للاعبي الأهلي خطة عبور صن داونز في محاضرة بالفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يشرح للاعبي الأهلي خطة عبور صن داونز في محاضرة بالفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم للحديث بشكل عملي عن مواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



ويعرض فايلر ملخصا لمباريات صن داونز؛ لشرح طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة الإياب، والحديث بشكل مفصل عن الجوانب الفنية والخططية وتوضيح بعض المهام قبل الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل الفريق في آخر محاضرة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بلقاء الذهاب على استاد القاهرة بثنائية نظيفة، سجلها النجم التونسي علي معلول.