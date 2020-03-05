رياضة | عبد الحفيظ: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة وهدفنا التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة وهدفنا التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على وجود حالة من الالتزام والانضباط الشديدين داخل صفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل في إياب دوري الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



وقال مدير الكرة، إن تركيز الفريق منصب على مواجهة صن داونز بحثا عن بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة الإفريقية.



وشدد عبدالحفيظ، على أن شخصية النادي الأهلي دائما ما تظهر في الأوقات الحاسمة.



وأوضح عبد الحفيظ، أن مباراة العودة أمام صن داونز، سيكون لها حسابات مختلفة، بعدما طوى الأهلي صفحة مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بمجرد انتهاءها.



وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف محدد وهو إسعاد جماهير النادي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الفريق لإحراز لقب أبطال إفريقيا.

