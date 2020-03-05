رياضة | هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بورسيا دورتموند الألماني رسالة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية : "أنا أقرب لأسلوب كريستيانو رونالدو أكثر من ميسي ونيمار؟ نعم, لكن من الصعب مُقارنة ذلك".

وتابع: "مُشاهدة ميسي ونيمار أمر رائع فهما لاعبان من الأفضل بالتاريخ، أمر مُمتع مشاهدتهما".

وكان هالاند فاجئ الجميع في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وقرر الانتقال إلى صفوف بورسيا دورتموند الألماني رغم الكثير من العروض التي تلقاها من أندية كبرى.