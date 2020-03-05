رياضة | أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامى إسلام صادق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشار إلى وجود أزمة كبرى داخل جدران القلعة الحمراء تهدد بقاء سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، لافتًا إلى إمكانية رحيله بانتهاء الموسم الحالى.

وأكد صادق، خلال برنامج البريمو، أن هناك : هناك أزمة داخل الأهلى قد تطيح بسيد عبد الحفيظ من القلعة الحمراء فى الموسم المقبل ومن الممكن عدم وجوده خلال الفترة المقبلة.

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وأكمل، عبدالحفيظ حذر اللاعبين من التواصل مع أى مسئول داخل الأهلى باستثناء محمود الخطيب٬ رئيس النادى الأهلى، كما أنه يشعر باستياء من جانب بعض المسؤولين وخاصة العامرى فاروق الذى يرفض استمراره فى منصب مدير الكرة.

وأضاف صادق، أن سيد عبدالحفيظ يواجه دعم من جانب الخطيب والدرندلى ومرتجى ولكن هناك من يرفض استمراره الفترة المقبلة.