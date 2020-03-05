الإنذار الثالث يهدد نجوم الإتحاد قبل مواجهة اليوم

الخميس 5 مارس 2020

يحل نادي الأتحاد ضيفاً ثقيلاً علي نظيره الحزم، اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة ال21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

ويدخل الأتحاد مباراة اليوم، وهو مهدد بفقدان ثلاثة من نجوم الفريق أمام نظيره الوحدة ضمن مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.

ويمتلك الثلاثي:"رومارينهو، منصور الحربي، عبد الله المالكي" إنذارين في جعبتهم قبل مواجهة الحزم، وفي حال حصول أيًا منهم علي بطاقة صفراء أخري سوف يغيب عن لقاء فريقه القادم في الدوري المقرر لها الأربعاء المقبل، الموافق 11 مارس.

ويحتل الأتحاد المركز الثاني عشر بدوري المحترفين برصيد 22 نقطة بعد مرور 20 جولة من الدوري.