شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء أمس الأربعاء، ضمن برنامج الاستعداد لمباراة فريق الجونة المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ملعب الإسماعيلية، في بداية مباريات الدور الثاني وبالتحديد الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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وكان الفرنس ديديه جوميز، المدير الفني للفريق، قد منح اللاعبين راحة سلبية، عقب خوض مواجهة ودية أمام الإنتاج الحربي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، المران بدأ بجري اللاعبين حول الملعب واشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم في المساحات الضيقة بجانب التحرك بدون كرة من أجل إرباك المنافس.

وتطرق المران للتدريب على الكرات العرضية وسط تألق واضح للتونسي فخر الدين بن يوسف الذي نجح في ترجمة معظم العرضيات لأهداف نظرا لإجادته الألعاب الهوائية قبل أن يختتم المران بتقسيمة حماسية.