شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب في تونس اليوم على فترتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته اليوم الخميس، في تونس على فترتين، الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا، بينما الفترة الثانية ستكون على ملعب رادس في التاسعة والنصف مساء، وهو المران الرئيسي على الملعب الذي يستضيف اللقاء.

كان الزمالك قد خاض تدريبه الأول في تونس أمس، استعدادا لمواجهة الترجي على استاد رادس في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.