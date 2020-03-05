وزير الرياضة يشهد احتفالية تكريم حسن مصطفى تقديرًا لمسيرته وإنجازاته

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية تكريم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، المقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم اللجنة الأوليمبية المصرية وروابط الرياضية، بحضور هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، العميد حازم إبراهيم، رئيس جهاز الرياضة العسكري، الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البرالمبية المصرية، هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ولفيف من أعضاء الأسرة الرياضية المصرية.

وتضمنت فعاليات احتفالية التكريم عددًا من كلمات الحضور، فيديو قصيرًا عن إنجازات الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فيديو عن إنجازات الاستثمار الرياضي في الألعاب الفردية، بالإضافة إلى تكريم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بثلاثة تكريمات، الأول درع خاص، ودرع يتم الاحتفاظ بها في المتحف الأوليمبي، والتكريم الثالث هو درع الرئاسة الشرفية للدكتور حسن مصطفي للجنة الأوليمبية المصرية مدى الحياة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: «نفتخر بأيقونة الرياضة المصرية الدكتور حسن مصطفى والذي يعد رمزًا كبيرًا للرياضة المصرية، ونعتز لإدارته رياضة كرة اليد على المستوى العالمي، واليوم تكريمه خطوة كريمة في وجود الوسط الرياضي تقديرًا لمسيرة العطاء والإنجازات التي حققها».

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وفي كلمته، وجه الدكتور حسن مصطفى الشكر لأعضاء الأسرة الرياضية على هذا التكريم، مستعرضًا مسيرة حياته منذ أن كان لاعبًا ثم مدربًا ثم رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد ثم رئيسًا للاتحاد الدولي، وما واجهه في تلك المسيرة من معوقات والتي تخطاها من خلال الإرادة والإصرار.

ووجه الدكتور حسن مصطفى الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي لاحتضانه الرياضة المصرية، مشيرًا للتعاون الوثيق بين الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية، والتي تسهم في تطوير ونجاح الرياضة المصرية.

ومن جانبه، قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية: «الدكتور حسن مصطفى بطل كبير ورمز وطني حقيقي لديه اعتزاز وانتماء لبلده مصر، وقدم خدمات عديدة للرياضة المصرية ولمصر على كل المستويات، وتكريمه اليوم لإنجازاته المتعددة ولما قدمه وما يقدمه لمصرنا العزيزة، واليوم هو يوم الوفاء للقامة الكبيرة والأب الروحي للرياضة المصرية».

ومن جهته، قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد: «يسعدني ويشرفني أن أنتمي إلى لعبة يديرها شخصية عظيمة مثل الدكتور حسن مصطفى، فهو داعم رئيسي للرياضة المصرية بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة، ودومًا ما يضيف الكثير والكثير من خبراته ونصائحه لتطوير رياضة كرة اليد».

وزير الرياضة يشهد احتفالية تكريم حسن مصطفى تقديرًا لمسيرته وإنجازاته