مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

تقام اليوم الخميس 5-3-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد أمام ديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.



حيث يلتقي طلائع الجيش أمام إنبي في الدوري المصري.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره فريق ديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

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طلائع الجيش × إنبي، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة ON TIME SPORT.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزى ديربى كاونتى × مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 2.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا غرناطة × أتلتيك بيلباو، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات كأس فرنسا سانت ايتيان × رين، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 6.

مواعيد مباريات الدورى السعودى

الحزم × الاتحاد، تقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة السعودية الرياضية.

الشباب × العدالة، تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، على قناة السعودية الرياضية.