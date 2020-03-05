شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض مرانه الاخير غدا استعدادا لمواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير غدا الجمعة، على استاد لوكاس موريبي استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه على استاد لوكاس موريبي غدا وفقا لقواعد الكاف الذي يمنح الفريق الضيف الحق في خوض حصة تدريبية على ملعب المباراة وفي نفس توقيت إقامتها ، ويواصل الفريق مرانه اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، وينطلق المران في الثالة عصرا.

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ويبحث الأهلي عن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بهدفين دون مقابل، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.

ويشارك فى مران اليوم جميع اللاعبين الذين أكدوا جاهزيتهم للمباراة وعدم معاناتهم من أية إصابات ويشمل المران جمل فنية وخططية يحاول رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تنفيذها فى التدريبات تمهيداً لتطبيقها فى المباراة المرتقبة وشارك فى التدريبات الأخيرة على معلول الذى غاب عن التدريبات يومين مُتتاليين لشعوره بإجهاد فى العضلة الأمامية لكنه إجهاد بسيط لن يُبعد اللاعب عن المباراة الهامة السبت المقبل حسب تأكيدات الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جميع الأمور مُستقرة فى بعثة الأهلى وأن الجميع لديه هدف واحد وهو الصعود لنصف نهائى البطولة، وشدد على أن هناك حالة من التركيز بين اللاعبين ولا توجد أزمات أو مشاكل فى البعثة، موضحاً أن الفريق استفاد من السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا بعدما تأقلم على الأجواء والأمطار وملاعب التدريب وغيرها من الأمور ،وشدد، على أن الفريق خاض شوطا أمام صن داونز فى القاهرة وقدم أداء قويا، ولكن يبقى الشوط الثانى والحاسم يوم السبت المقبل وهو شوط اقصائى وفى نفس الوقت مؤهل إلى دور نصف النهائى، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.