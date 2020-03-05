اخبار الرياضه

فايلر يعقد محاضرة بالفيديو مع اعبي الأهلي لوضع خطة مواجهة صن داونز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم فايلر يعقد محاضرة بالفيديو مع اعبي الأهلي لوضع خطة مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم للحديث بشكل عملي عن مواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويعرض فايلر ملخص لمباريات صن داونز لشرح طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة الإياب، والحديث بشكل مفصل عن الجوانب الفنية والخططية وتوضيح بعض المهام قبل الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل الفريق في اخر محاضرة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعقد محاضرة بالفيديو مع اعبي الأهلي لوضع خطة مواجهة صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا