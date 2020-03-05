شكرا لقرائتكم فايلر يعقد محاضرة بالفيديو مع اعبي الأهلي لوضع خطة مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم للحديث بشكل عملي عن مواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويعرض فايلر ملخص لمباريات صن داونز لشرح طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة الإياب، والحديث بشكل مفصل عن الجوانب الفنية والخططية وتوضيح بعض المهام قبل الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل الفريق في اخر محاضرة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.