شكرا لقرائتكم سفير مصر فى جنوب إفريقيا: وجود الخطيب على رأس بعثة الأهلي حفز اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف عيسى، سفير مصر لدى دولة جنوب إفريقيا، على أن الترتيب لإستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ منذ الإعلان عن مواجهة صن داونز في قرعة دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وأن الإتصالات لم تنقطع طوال الفترة الماضية بين الأهلي والسفارة المصرية في جنوب إفريقيا لتوفير وتلبية كافة احتياجات الفريق قبل وبعد وصوله.

وقال السفير المصري، أن التريب لوجود بعثة الأهلي تم على أعلى مستوى وأن وجود الكابتن محمود الخطيب، رئيسا للبعثة في جنوب إفريقيا، أضفى المزيد من حالة التركيز الشديد داخل صفوف الفريق.

وأعرب عيسى، عن سعادته البالغة بتلبية محمود الخطيب للدعوة التي وجهها له أمس وحضوره لمقر إقامته في بريتوريا، مشيرا إلى ان وجوده أضفى حالة من السعادة على جميع الحاضرين والذي أصروا على الحضور والتواجد.

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وأضاف السفير المصري: الخطيب قامة وقيمة كبيرة، ومنذ وصوله إلى جنوب إفريقيا يتابع كافة التفاصيل المتعلقة بالبعثة.

وشدد شريف عيسى، على أنه متحيز لشخصية النادي الاهلي، والذي يعد خير سفير للرياضة المصرية من خلال بطولاته وانجازاته على الصعيد القاري على وجه التحديد.

وواصل حديثه قائلا: الأهلي هرم من أهرام الرياضة في مصر، وأنا متحيز لشخصية النادي الاهلي الأكثر حصولا على البطولات، ونآمل أن يعود الفريق إلى القاهرة ببطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي ببطولة إفريقيا.

ويلتقي الأهلي، مع صن داونز على استاد لوكاس موريبي في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا علماً بأن الاهلي فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.