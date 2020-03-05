شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عيسى: الأهلى خير سفير للرياضة المصرية وواثقون من قدرته على التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف عيسى، سفير مصر لدى دولة جنوب أفريقيا، أن الترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بدأ منذ الإعلان عن مواجهة صن داونز فى قرعة دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وأن الاتصالات لم تنقطع طوال الفترة الماضية بين الأهلى والسفارة المصرية فى جنوب أفريقيا لتوفير وتلبية كل احتياجات الفريق قبل وبعد وصوله.

وقال السفير المصرى إن التريب لوجود بعثة الأهلى تم على أعلى مستوى وأن وجود الكابتن محمود الخطيب، رئيسا للبعثة فى جنوب أفريقيا، أضفى المزيد من حالة التركيز الشديد داخل صفوف الفريق.

وأعرب عيسى عن سعادته البالغة بتلبية محمود الخطيب للدعوة التي وجهها له أمس وحضوره لمقر إقامته في بريتوريا، مشيرا إلى ان وجوده أضفى حالة من السعادة على جميع الحاضرين والذي أصروا على الحضور والتواجد.

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وأضاف السفير المصري: الخطيب قامة وقيمة كبيرة، ومنذ وصوله إلى جنوب إفريقيا يتابع كافة التفاصيل المتعلقة بالبعثة.

وشدد شريف عيسى، على أنه متحيز لشخصية النادي الاهلي، والذي يعد خير سفير للرياضة المصرية من خلال بطولاته وانجازاته على الصعيد القاري على وجه التحديد.

وواصل حديثه قائلا: الأهلي هرم من أهرام الرياضة في مصر، وأنا متحيز لشخصية النادى الأهلى الأكثر حصولا على البطولات، ونآمل أن يعود الفريق إلى القاهرة ببطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي ببطولة أفريقيا.

ويلتقي الأهلي، مع صن داونز على استاد لوكاس موريبى فى الثالثة عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا علماً بأن الاهلي فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.